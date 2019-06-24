В Тверской области отметят 117 лет со дня рождения великого тенора Сергея Лемешева

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-24T12:55:22+03:00

Жителей и гостей Тверской области приглашают на музыкальный праздник Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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7 июля деревня Князево Калининского района в 32-й раз станет площадкой для проведения музыкального праздника "Вижу чудное приволье", посвященного 117-й годовщине со дня рождения великого русского тенора Сергея Лемешева. Участников и гостей праздника ждут экскурсии в музей С.Я. Лемешева, служба в часовне иконы Божьей Матери Смоленской с участием ансамбля солистов Губернаторского камерного хора "Русский партес" Тверской академической филармонии, выступления творческих коллективов.

На открытой сцене выступят артисты Тверской академической филармонии, солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Зрителям покажут документальные фильмы, посвященные жизни и творчеству певца. Для детей будет работать интерактивная площадка, а также ярмарка народных ремесел.

Начало в 10:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU