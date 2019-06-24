Подросток упал с крыши нежилого здания в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-24T11:05:25+03:00

Девочка доставлена в больницу с множественными травмами

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Прокуратурой Заволжского района г. Твери инициирована доследственная проверка по сообщению о падении с крыши нежилого здания 15-летней летней девочки. Подросток получил сильные телесные повреждения.

Установлено, что здание, расположенное в поселке Литвинки, находится в оперативном управлении Государственного архива Тверской области. Ранее на учреждение уже была возложена обязанность закрыть территорию от несанкционированного проникновения. Представление находится на рассмотрении.

Прокуратура Заволжского района г. Твери в действиях должностного лица усматривает халатность.

По факту получения несовершеннолетней телесных повреждений материалы проверки направлены в Заволжский межрайонный следственный отдел г. Твери СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU