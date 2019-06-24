Подросток упал с крыши нежилого здания в Тверской области
Прокуратурой Заволжского района г. Твери инициирована доследственная проверка по сообщению о падении с крыши нежилого здания 15-летней летней девочки. Подросток получил сильные телесные повреждения.
Установлено, что здание, расположенное в поселке Литвинки, находится в оперативном управлении Государственного архива Тверской области. Ранее на учреждение уже была возложена обязанность закрыть территорию от несанкционированного проникновения. Представление находится на рассмотрении.
Прокуратура Заволжского района г. Твери в действиях должностного лица усматривает халатность.
По факту получения несовершеннолетней телесных повреждений материалы проверки направлены в Заволжский межрайонный следственный отдел г. Твери СУ СК России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU