До фестиваля "Нашествие " в Тверской области можно будет добраться на электричке

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-24T10:35:35+03:00

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До рок-фестиваля "Нашествие" остается все меньше времени. Напомним, что он будет проводиться в Конаковском районе Тверской области с 19 по 21 июля.

Для удобства пассажиров и гостей фестиваля на этот период Московско-Тверская ППК запускает 21 дополнительный пригородный поезд из Москвы до станции Конаковский Мох и обратно.

Время следования электропоездов до станции назначения составит около часа.

Так, 18 июля из Москвы в направлении станции Конаковский мох можно будет уехать в 14:15, 15:35.

До столицы электропоезда отправятся в 16:31, 18:10.

19 июля будет запущено пять пар электропоездов, отправлением из Москвы в 10:25, 11:52, 13:30, 14:15, 15:35.

Из Конаковского Мха – в 12:38, 14:10, 16:31, 18:10.

20 июля из Москвы – в 9:42, 12:27. Из Конаковского Мха – в 12:28, 14:37.

21 июля из Москвы – 19:49, 21:53. Из Конаковского Мха – 22:20, 00:05 (22 июля).

Уточнить расписание можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе "Пассажирам".

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ИСТОЧНИК KP.RU