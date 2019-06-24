В Тверской области на парковке магазина сбили пешехода
ДТП произошло в Старицком районе
В Твери на парковке сбили женщинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 23 июня, в деревне Степурино, в Старицком районе.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, женщина 1993 год рождения попала под машину на парковке магазина на улице Центральная, 11А.
У водителя признаков алкогольного опьянения не выявлено. Пострадавшая получила травмы не опасные для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU