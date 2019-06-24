Три района Твери останутся без электричества

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-24T09:30:57+03:00

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С 24 по 28 июня в областной столице пройдут традиционные отключения электричества. Подробный график опубликовало МУП "Тверьгоржлектро".

В течение недели электрики будут проводить планово-предупредительные работы по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях и т.п.

В связи с этим в понедельник, 24 июня без света останутся жители Московского района.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет по адресам: ул. Луговая, д. 44а-88, 55-69; ул. Загородная, д. 56; ул. Дрожжина, д. 53-75, 58-70; ул. Южная, д. 1-17, 2/57-12; ул. Островского, д. 49-71, 58 -70; шоссе Бурашевское, д. 43-57; ул. Просторная, д. 50-66, 41-57; 1-й пр-д Дрожжина, д. 2-8, 3-5; 2-й пр-д Дрожжина, д. 1-7; пр-д Южный 2- 18, 1-15; пр-д Островского, д. 1-7; Волоколамский пр-т, д. 19/2, 21, 23; ул. Склизкова, д. 19/25; ул. Т. Ильиной, д. 4.

В Пролетарском районе с 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам: пристань Серебряковская , д. 1, 3, 8, 9; ул. 7-я К. Слободы, д. 9-57, 2-58; ул. 8-я К. Слободы, д. 41/26-55, 36-56; 3-й пер. К. Слободы, д. 23-47, 22-36; 1-й пер. К. Слободы, д. 33, 35а, 28, 30.

В Заволжском районе обесточат 9:00 до 16:00: ул. М. Василевского, д. 11-25; ул. Школьная, д. 2-6, 3а.

ИСТОЧНИК KP.RU