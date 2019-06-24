2019-06-24T09:01:15+03:00
Общество

Театральную площадь в Твери на сутки закроют для движения транспорта

Там пройдет Всероссийский фестиваль творческих коллективов
Ольга ТРОФИМОВА
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Театральную площадь перекроют на время фестиваля творческих коллективовТеатральную площадь перекроют на время фестиваля творческих коллективовФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на Театральной площади, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, администрация Твери распорядилась с 23:00 вечера 29 июня до 17:00 вечера 30 июня.

На установленный период транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Объехать участок можно будет по установленным временным знакам дорожного движения. Во избежание пробок водителей просят заранее планировать маршруты проезда по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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