В Тверской области пьяный хозяин сбросил собаку с четвертого этажа
О происшествии рассказали нелидовские зоозащитники на своей странице "Бездомные животные г. Нелидово" в соцсети.
Инцидент произошел 23 июня. Как пишут очевидцы, хозяин собаки был пьян, сильно ругал животное, а потом сбросил его с четвертого этажа своей квартиры на газон. Пес упал и сильно ударился. У него обездвижена одна лапа, он не может наклоняться, но лижет воду с рук.
Как сообщили ТИА зоозащитники, животное сильно истощено. В ближайшее время его отвезут в Тверь для обследования в ветклинике. Сумму, необходимую на лечение и транспортировку уже собрали.
В настоящее время собака находится на попечении волонтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU