В Тверской области пьяный хозяин сбросил собаку с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-24T08:47:28+03:00

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О происшествии рассказали нелидовские зоозащитники на своей странице "Бездомные животные г. Нелидово" в соцсети.

Инцидент произошел 23 июня. Как пишут очевидцы, хозяин собаки был пьян, сильно ругал животное, а потом сбросил его с четвертого этажа своей квартиры на газон. Пес упал и сильно ударился. У него обездвижена одна лапа, он не может наклоняться, но лижет воду с рук.

Как сообщили ТИА зоозащитники, животное сильно истощено. В ближайшее время его отвезут в Тверь для обследования в ветклинике. Сумму, необходимую на лечение и транспортировку уже собрали.

В настоящее время собака находится на попечении волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU