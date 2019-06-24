2019-06-24T08:47:28+03:00
Общество

В Тверской области пьяный хозяин сбросил собаку с четвертого этажа

Инцидент произошел в Нелидово
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Собака сильно истощена Фото: vk.com/"Бездомные животные г. Нелидово"Собака сильно истощена Фото: vk.com/"Бездомные животные г. Нелидово"
Изменить размер текста:

О происшествии рассказали нелидовские зоозащитники на своей странице "Бездомные животные г. Нелидово" в соцсети.

Инцидент произошел 23 июня. Как пишут очевидцы, хозяин собаки был пьян, сильно ругал животное, а потом сбросил его с четвертого этажа своей квартиры на газон. Пес упал и сильно ударился. У него обездвижена одна лапа, он не может наклоняться, но лижет воду с рук.

Как сообщили ТИА зоозащитники, животное сильно истощено. В ближайшее время его отвезут в Тверь для обследования в ветклинике. Сумму, необходимую на лечение и транспортировку уже собрали.

В настоящее время собака находится на попечении волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области будут судить сотрудника МВД за то, что он присвоил ведомственный автомобиль
Водитель, ставший виновником ДТП с четырьмя машинами в Твери, скрылся с места происшествия
Подросток упал с крыши нежилого здания в Тверской области
До фестиваля "Нашествие " в Тверской области можно будет добраться на электричке
В Тверской области на парковке магазина сбили пешехода
Три района Твери останутся без электричества
Театральную площадь в Твери на сутки закроют для движения транспорта
Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области
В сети появилось видео: водитель на "Рено" сбил бетонный столбик у гипермаркета в Твери, поставил его на место и уехал
В понедельник и среду в центре Твери будет запрещена парковка транспорта
Оперативники в Тверской области по горячим следам вернули угнанное авто и получили от владельцев благодарность
Московский классический балет и солисты Московской оперетты выступят на "Музыкальных вечерах на Селигере" в Тверской области
На окружной дороге в Твери зоозащитники оборудовали отпугивающими наклейками шумовые экраны, об которые разбивались птицы
Авторская фотовыставка «Городской пейзаж. Путевые зарисовки. Музейные раритеты» открылась в Твери
За рулём катера, врезавшегося в берег в Тверской области, был 39-летний мужчина, его опросили следователи