2019-06-24T08:29:20+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области

Мальчик госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области несовершеннолетнего велосипедиста сбила машина Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ Тверской области несовершеннолетнего велосипедиста сбила машина Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла в поселке Новозавидовский, в Конаковском районе Тверской области, 23 июня.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, легковой автомобиль наехал на 11-летнего велосипедиста на ул. Приморская.

Родители забрали ребенка после ДТП и, без вызова скорой помощи, самостоятельно увезли в Москву, где у него диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

Водитель автомобиля был трезвый. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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