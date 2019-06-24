Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-24T08:29:20+03:00

В Тверской области несовершеннолетнего велосипедиста сбила машина Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария произошла в поселке Новозавидовский, в Конаковском районе Тверской области, 23 июня.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, легковой автомобиль наехал на 11-летнего велосипедиста на ул. Приморская.

Родители забрали ребенка после ДТП и, без вызова скорой помощи, самостоятельно увезли в Москву, где у него диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

Водитель автомобиля был трезвый. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU