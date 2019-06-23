В сети появилось видео: водитель на "Рено" сбил бетонный столбик у гипермаркета в Твери, поставил его на место и уехал

СЕГОДНЯ 20:19 2019-06-23T20:23:50+03:00

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Подписчики паблика "Подслушано у водителей Тверь" поделились видеороликом, запечатлевшим небольшое ДТП на парковке у спортивного гипермаркета "Декатлон".

Водитель за рулём "Рено Логан" сбил ограничительный столбик в форме конуса. Выйдя из машины, он поставил его на место и уехал.

Под публикацией разгорелись споры о том, виноват ли мужчина и должен ли он оплатить ремонт. Некоторые водители высказывались за то, что подобные столбики и прочие "малые архитектурные формы" сильно осложняют им жизнь и, кроме того, редко бывают покрашены в приметный сигнальный цвет. Некоторые сообщали, что столбик был сломан уже давно и машина просто повалила его.

Водитель "Логана" сбивает столбик у гипермаркета и ставит его на место. Автор: vk.com/podslyshano_y_voditelei69 / Максим Тмб.

ИСТОЧНИК KP.RU