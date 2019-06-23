В понедельник и среду в центре Твери будет запрещена парковка транспорта

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-23T18:39:53+03:00

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В связи с проведением Всероссийского театрального марафона в центре Твери будет запрещена парковка транспорта в понедельник, 24 июня, и в среду, 26 июня. Распоряжение об этом выпустила городская администрация.

В нём говорится о запрете на парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской 24 июня с 9:00 до 15:00 и 26 июня с 18:00 и до полуночи.

На период проведения мероприятий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU