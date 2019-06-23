2019-06-23T17:31:07+03:00
Общество

Оперативники в Тверской области по горячим следам вернули угнанное авто и получили от владельцев благодарность

Машину нашли через несколько часов после угона
Виктория ТУШКОВА
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Оперативники сработали быстро и чётко.Оперативники сработали быстро и чётко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На имя начальника Управления МВД России по Тверской области поступило обращение жителей города Лихославля. Семейная пара благодарила личный состав ОМВД России по Лихославльскому району за оперативную и слаженную работу по раскрытию угона автомобиля.

В ночь происшествия потерпевшие припарковали свою «Хонду» во дворе. Позже обнаружили пропажу машины и обратились в полицию.

Следственная группа место происшествия, изъяли следы и улики. На поиск автомобиля ориентированы патрульные экипажи. Уже через несколько часов машину обнаружили в лесополосе на территории Ржевского района. Поличейским удалось не только обнаружить авто, но и "вычислить" подозреваемого. А машина возвращена законным владельцам.

-«Была проведена колоссальная работа с грамотным подходом и в кратчайшие сроки. Такая работа сближает и повышает доверие населения к правоохранительным органам!» - написали заявители в своем письме, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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