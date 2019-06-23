2019-06-23T14:57:44+03:00
Общество

На окружной дороге в Твери зоозащитники оборудовали отпугивающими наклейками шумовые экраны, об которые разбивались птицы

Зоозащитники оборудовали стикерами 23 секции экрана
Виктория ТУШКОВА
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Вот так теперь выглядит часть защитных экранов на эстакаде. Фото: vk.com/tverhelpanimalsВот так теперь выглядит часть защитных экранов на эстакаде. Фото: vk.com/tverhelpanimals
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Тверские зоозащитники наклеили отпугивающие птиц стикеры на части шумовых экранов на эстакаде окружной дороги по трассе М-10. Проблема была в том, что верхняя часть экранов сделана прозрачной, птицы не замечали этой преграды и разбивались. В СМИ и соцсетях неоднократно публиковались фото погибших птиц.

Активистами Инициативной группы по защите животных города Твери было принято решение наклеить на прозрачную часть щитов наклейки, которые обозначат преграду. Это довольно распространённая практика, отмечают активисты. Таким же образом защищали, например, здания с большим количеством прозрачного стекла в Москве.

О необходимости таких наклеек зоозащитники заранее уведомили Упрдор «Россия». Вчера вечером в своём паблике активисты сообщили о том, что работа сделана.

Наклейки представляют собой силуэт хищной птицы. Это дополнительно отпугивает пернатых от преграды. Зоозащитники оборудовали стикерами 23 секции экрана. Для работ привлекался автокран с люлькой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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