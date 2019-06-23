2019-06-23T15:38:17+03:00
Общество

За рулём катера, врезавшегося в берег в Тверской области, был 39-летний мужчина, его опросили следователи

Организована доследственная поверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего
Виктория ТУШКОВА
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По результатам проверки СК будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки СК будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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По факту столкновения лодки с берегом доследственая проверка организована Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

- Установлено, что 22 июня около 18 часов 39-летний мужчина, управляя маломерным судном марки «Прагматик 540», перевозя двух мужчин и пятерых детей возрастом 3, 7 и 10 лет, двигался по реке Нерль. Не справившись с управлением, находясь между дереанями Медвежье и Телешовка Калязинского района, мужчина совершил выезд на берег, в результате маломерное судно столкнулось с деревом, - сообщает СУ СК по Тверской области.

Все участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь в тверских и районных больницах.

Следователи опросили управлявшего катером мужчину и его пассажиров. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Разбившийся катер. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Разбившийся катер. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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