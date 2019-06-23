Взрослым и детям, пострадавшим в аварии с катером, оказывают помощь в больницах Тверской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-23T10:00:44+03:00

На катере было восемь человек, все они доставлены в больницу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В медучреждения доставлены все, кто был в катере, врезавшемся в берег на реке Нерль

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В Тверской области оказывают медицинскую помощь пострадавшим в происшествии на воде в Калязинском районе.

Напомним, вчера, 22 июня, на реке Нерль, недалеко от деревни Медвежье в берег врезался частный катер. На катере было восемь человек, в том числе пятеро детей. Им поомгли очевидцы происшествия.

Погибших не было, но люди пострадали. Сначала речь шла только о трёх детях: девочке семи лет, мальчике девяти лет и девочке 2015 года рождения. По уточнённой информации помощь оказывается всем, кто был на катере. Как сообщили в региональном Минздраве, трое детей и один взрослый доставлены в тверские больницы вертолётом санавиации Ми-8. Еще двое детей направлены на реанимобиле в детскую областную больницу. И двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU