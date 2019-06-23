Литература о советской военной технике и выставка от клуба моделистов: жителей Твери приглашают в "Книжный шатёр"
Мероприятие состоится уже сегодня в полдень во дворике библиотеки имени Горького
Тверской клуб копийного моделизма «Исток» представят модели военной техники. Фото: Тверская научная библиотека имени Горького.
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23 июня программа традиционного «Книжного шатра», организуемого библиотекой имени Горького, будет посвящена дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.
На книжной выставке пришедшие увидят литературу о военной технике Советского Союза. Участники тверского клуба копийного моделизма «Исток» представят модели военных самолётов, танков, автомобилей, пулемётов.
У всех желающих будет возможность найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в актуальных базах данных Минобороны РФ.
И как всегда в программе Шатра - книгообмен, а также акция «Стихи в кармане».
ИСТОЧНИК KP.RU