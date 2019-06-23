2019-06-23T09:20:54+03:00
Общество

Литература о советской военной технике и выставка от клуба моделистов: жителей Твери приглашают в "Книжный шатёр"

Мероприятие состоится уже сегодня в полдень во дворике библиотеки имени Горького
Виктория ТУШКОВА
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Тверской клуб копийного моделизма «Исток» представят модели военной техники. Фото: Тверская научная библиотека имени Горького.Тверской клуб копийного моделизма «Исток» представят модели военной техники. Фото: Тверская научная библиотека имени Горького.
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23 июня программа традиционного «Книжного шатра», организуемого библиотекой имени Горького, будет посвящена дню начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.

На книжной выставке пришедшие увидят литературу о военной технике Советского Союза. Участники тверского клуба копийного моделизма «Исток» представят модели военных самолётов, танков, автомобилей, пулемётов.

У всех желающих будет возможность найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в актуальных базах данных Минобороны РФ.

И как всегда в программе Шатра - книгообмен, а также акция «Стихи в кармане».

ИСТОЧНИК KP.RU

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