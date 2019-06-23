Катер с восемью людьми врезался в берег в Тверской области, пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 00:22 2019-06-23T00:22:02+03:00

Компания из Москвы не справилась с управлением катером на реке Нерль Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Компания из Москвы каталась на катере по реке Нерль

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Вечером 22 июня в Калязинском районе около деревни Медвежье на реке Нерль на берег вылетел частный катер.

Авария произошла на серьёзном удалении (30 километров) от ближайшей больницы и и ближайшего пункта МЧС. В 20:45 на место выехали спасатели Калязинского пожарно-спасательного гарнизона и государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

В катере находились 8 человек, в том числе 5 детей, все - жители Москвы. Пострадали трое детей: девочка семи лет, мальчик девяти лет и девочка 2015 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU