2019-06-22T20:02:44+03:00
Общество

Благотворительный сбор в помощь бездомным собакам и кошкам организуют зоозащитники Твери

Сбор состоится завтра, в воскресенье, 23 июня
Виктория ТУШКОВА
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Помогайте братьям нашим меньшим!Помогайте братьям нашим меньшим!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сбор в поддержку своих подопечных организует тверская Инициативная группа по защите животных.

Подопечным группы необходимы:

- сухие и консервированные корма;

- крупы, макароны, мясные консервы;

- всевозможная амуниция: ошейники, шлейки, поводки;

-лотки, клетки, и т.д.;

- пелёнки, наполнители, средства обработки;

- миски и кастрюли в больших количествах (для передачи в приют "Новая жизнь" из Бежецка).

Если кто-то захочет помочь финансово, активисты примут помощь для погашения долгов в ветеринарных клиниках, а также на стерилизацию животных.

Сбор состоится в воскресенье, 23 июня, с 12:00 до 16:00 по адресу г.Тверь, б-р Ногина, д.7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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