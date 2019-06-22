Благотворительный сбор в помощь бездомным собакам и кошкам организуют зоозащитники Твери
Сбор в поддержку своих подопечных организует тверская Инициативная группа по защите животных.
Подопечным группы необходимы:
- сухие и консервированные корма;
- крупы, макароны, мясные консервы;
- всевозможная амуниция: ошейники, шлейки, поводки;
-лотки, клетки, и т.д.;
- пелёнки, наполнители, средства обработки;
- миски и кастрюли в больших количествах (для передачи в приют "Новая жизнь" из Бежецка).
Если кто-то захочет помочь финансово, активисты примут помощь для погашения долгов в ветеринарных клиниках, а также на стерилизацию животных.
Сбор состоится в воскресенье, 23 июня, с 12:00 до 16:00 по адресу г.Тверь, б-р Ногина, д.7.
ИСТОЧНИК KP.RU