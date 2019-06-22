Театр кукол из Санкт-Петербурга приедет на фестиваль "Картонник" в Тверь

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-22T19:06:33+03:00

Удивительные декорации из картона и разные сюрпризы ждут гостей на фестивале в Твери. Фото: фестиваль Картонник vk.com/kg_tver4

Театр пробудет в областной столице всего один день

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Городской семейный фестиваль "Картонник" ждёт гостей в Горсаду Твери уже завтра, в воскресенье, 23 июня, с полудня и до 17:00.

Картонник - фестиваль, на котором уникальную атмосферу создают картонные декорации. Каждый раз и сам фестиваль и его красочная составляющая, уникальные декорации, посвящаются определённой теме. В этот раз тема - театр.

- На фестивале гостей ждут мастер-классы от актёров Тверского театра юного зрителя, спонтанный театр марионеток, семейные постановки, картонные ролевые игры и многое другое! - сообщают организаторы.

Планируется приятный сюрприз: всего на один день в Тверь приедет спектакль от Театра кукол "Привет" из Санкт-Петербурга. Постановка «Динозаврик Игу» пройдёт на главной сцене-ракушке Горсада. Её начало в 13:00 и в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU