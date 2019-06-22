Театр кукол из Санкт-Петербурга приедет на фестиваль "Картонник" в Тверь
Городской семейный фестиваль "Картонник" ждёт гостей в Горсаду Твери уже завтра, в воскресенье, 23 июня, с полудня и до 17:00.
Картонник - фестиваль, на котором уникальную атмосферу создают картонные декорации. Каждый раз и сам фестиваль и его красочная составляющая, уникальные декорации, посвящаются определённой теме. В этот раз тема - театр.
- На фестивале гостей ждут мастер-классы от актёров Тверского театра юного зрителя, спонтанный театр марионеток, семейные постановки, картонные ролевые игры и многое другое! - сообщают организаторы.
Планируется приятный сюрприз: всего на один день в Тверь приедет спектакль от Театра кукол "Привет" из Санкт-Петербурга. Постановка «Динозаврик Игу» пройдёт на главной сцене-ракушке Горсада. Её начало в 13:00 и в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU