Ещё одно "пьяное" ДТП в Тверской области: пострадал водитель, севший за руль нетрезвым

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-22T17:32:27+03:00

Сообщайте о пьяных водителях в полицию Фото: Ольга Крыльцова

За сегодняшний день это уже третья авария с пострадавшими или погибшими, спровоцированная водителем в состоянии опьянения

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Авария произошла в Старицком районе Тверской области недалеко от деревни Нестерово.

Легковая Лада Samara (ВАЗ 2115) столкнулась с Газелью. Причиной ДТП стало то, что водитель Лады не уступил дорогу Газели при проезде неравнозначного перекрёстка.

По данным Управления ГИБДД по Тверской области у водителя Лады имелись признаки алкогольного опьянения. Единственным пострадавшим в аварии стал он сам. Водителя госпитализировали в тверскую больницу скорой медицинской помощи, возможна угроза жизни.

Напомним, за текущие сутки это уже третье "пьяное" ДТП с пострадавшими или погибшими. И ещё одно случилось накануне вечером.

Сообщайте о пьяных водителях в полицию по телефону 02 и не позволяйте близким садиться за руль нетрезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU