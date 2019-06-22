Ещё одно "пьяное" ДТП в Тверской области: пострадал водитель, севший за руль нетрезвым
Авария произошла в Старицком районе Тверской области недалеко от деревни Нестерово.
Легковая Лада Samara (ВАЗ 2115) столкнулась с Газелью. Причиной ДТП стало то, что водитель Лады не уступил дорогу Газели при проезде неравнозначного перекрёстка.
По данным Управления ГИБДД по Тверской области у водителя Лады имелись признаки алкогольного опьянения. Единственным пострадавшим в аварии стал он сам. Водителя госпитализировали в тверскую больницу скорой медицинской помощи, возможна угроза жизни.
Напомним, за текущие сутки это уже третье "пьяное" ДТП с пострадавшими или погибшими. И ещё одно случилось накануне вечером.
Сообщайте о пьяных водителях в полицию по телефону 02 и не позволяйте близким садиться за руль нетрезвыми.
ИСТОЧНИК KP.RU