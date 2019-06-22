Силой отнял у 93-летней старушки телевизор её собственный внук в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-22T16:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Пострадавшая, 93-летняя жительница деревни Устиново Кашинского городского округа, обратилась в полицию с сообщением о грабеже.

Выяснилось, что в квартиру к старушке пришёл ее внук, 45-летний и нигде не работающий мужчина, и потребовал дать ему денег. Когда пенсионерка ответила отказом, внук, применив силу, отобрал у неё телевизор и ушёл.

Полицейские задержали нерадивого внука по горячим следам и он уже дал признательные показания. Телевизор вернули бабушке.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU