2019-06-22T13:46:59+03:00
Происшествия

Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области

Виктория ТУШКОВА
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Госавтоинспекция напоминает: чтобы предотвратить беду, не позволяйте близким садиться за руль в состоянии опьяненияГосавтоинспекция напоминает: чтобы предотвратить беду, не позволяйте близким садиться за руль в состоянии опьяненияФото: Ольга Крыльцова
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Вчера, 21 июня, вечером, ДТП произошло в посёлке Спирово. Мужчина 1982 года рождения на мопеде "Орион" ехал по улице Пушкина в сторону улицы Проезжей. Мужчина не имел водительских прав и был пьян. Он выбрал небезопасную скорость движения и врезался в ехавшую в попутном направлении Ладу Гранта, когда водитель машины притормозил чтобы повернуть на другую улицу.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области в аварии пострадал только сам водитель мопеда. После оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался.

Госавтоинспекция региона напоминает: чтобы предотвратить беду, не позволяйте близким садиться за руль в состоянии опьянения. Если вам стало известно о пьяном за рулём, сообщайте по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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