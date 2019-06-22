Останки лётчика, погибшего в Великую Отечественную над конаковской землёй, предали земле в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-22T13:12:56+03:00

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Сегодня, 22 июня, в селе Юрьево-Девичье Конаковского района были торжественно преданы земле останки лётчика МИГ-3 Фёдора Ивановича Скворцова. Лётчик Скворцов погиб в небе над конаковской землёй в годы Великой Отечественной войны.

Его останки были обнаружены в ходе полевых поисковых работ Вахты Памяти-2019 в окрестностях деревни Глинники Конаковского района поисковым объединением «Военно-спортивный союз «Звезда». На церемонии перезахоронения и прощания присутствовали родственники Федора Ивановича Скворцова.

22 июня в Тверской области закрывается Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Она объединила более 550 поисковиков, не только из Тверской области и России,но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. По последним данным с начала работы лагеря поисковики обнаружили более 260 советских солдат, которые числились пропавшими без вести или погибшими. Найдено 18 солдатских медальонов, 9 из них прочитано.

Лётчик погиб в Великую Отечественную в небе над конаковской землёй. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU