2019-06-22T10:23:51+03:00
Общество

Смоленское воинское захоронение Твери передаст горсть земли "Дороге памяти" главного храма Вооружённых сил РФ

Церемония забора земли состоится сегодня, 22 июня, в полдень
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Смоленское воинское захоронение в ТвериСмоленское воинское захоронение в ТвериФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июня, в День Памяти и скорби, Тверь присоединится к Всероссийской акции "Горсть памяти". В каждом регионе страны в полдень по местному времени состоится торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений и воды с мест гибели военных кораблей в году Великой Отечественной.

Землю с воинскими почестями доставят в Подмосковье. Там землю и воду поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти", который расположен на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ.

В Твери акция "Горсть памяти" пройдёт на Смоленском воинском захоронении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель мопеда спровоцировал ДТП в Тверской области
Останки лётчика, погибшего в Великую Отечественную над конаковской землёй, предали земле в Тверской области
Разыскивают водителя, сбившего насмерть человека и скрывшегося с места ДТП под Тверью
Жители Твери зажгли свечи памяти в четыре часа утра у Обелиска Победы
Соседи в Твери помогли пожилой женщине выйти из дома, где произошёл пожар
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Тверской области находится в норме
Выпускник тверской гимназии на ЕГЭ получил по 100 баллов по физике и математике и 98 баллов по русскому языку
Гастроли Смоленского театра драмы в Твери завершатся любовной историей "Верная жена"
Из квартиры жительницы Твери украли ювелирные украшения
План мероприятий на День памяти и скорби в Твери и области