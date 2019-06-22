Смоленское воинское захоронение Твери передаст горсть земли "Дороге памяти" главного храма Вооружённых сил РФ
Сегодня, 22 июня, в День Памяти и скорби, Тверь присоединится к Всероссийской акции "Горсть памяти". В каждом регионе страны в полдень по местному времени состоится торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений и воды с мест гибели военных кораблей в году Великой Отечественной.
Землю с воинскими почестями доставят в Подмосковье. Там землю и воду поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти", который расположен на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ.
В Твери акция "Горсть памяти" пройдёт на Смоленском воинском захоронении.
ИСТОЧНИК KP.RU