2019-06-22T09:28:40+03:00
Общество

Жители Твери зажгли свечи памяти в четыре часа утра у Обелиска Победы

В День памяти и скорби, 22 июня, в областной столице прошла традиционная патриотическая акция
Виктория ТУШКОВА
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У подножия Обелиска Победы выложили слово "память" из горящих свечей. Фото: ПТОУ подножия Обелиска Победы выложили слово "память" из горящих свечей. Фото: ПТО
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На фронтах и в партизанских отрядах во время Великой Отечественной войны погибли более 278 тысяч жителей Калининской области. Сегодня, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери состоялась традиционная патриотическая акция «Свеча Памяти». Великая Отечественная война началась в 4 часа утра 78 лет назад. В этот час собравшиеся у Обелиска почтили минутой молчания память воинов, павших за свободу Родины.

К акции присоединились ветеран Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычёв, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, депутаты ГосДумы Сергей Веремеенко, Светлана Максимова и Игорь Станкевич, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, митрополит Тверской и Кашинский Савва, ветераны, активисты движения «Волонтёры Победы», курсанты военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова, юнармейцы, молодёжь, жители Твери.

У подножия Обелиска из свечей выложили слово «Память». Собравшиеся возложили цветы к монументу и Вечному огню.

В первом ряду стояли ветеран ВОВ Спартак Сычёв, губернатор Игорь Руденя, председатель ЗакСобрания Сергей Голубев и митрополит Савва. Фото: ПТО

В первом ряду стояли ветеран ВОВ Спартак Сычёв, губернатор Игорь Руденя, председатель ЗакСобрания Сергей Голубев и митрополит Савва. Фото: ПТО

Цветы возложили к подножию Обелиска и к вечному огню. Фото: ПТО

Цветы возложили к подножию Обелиска и к вечному огню. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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