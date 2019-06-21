Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Тверской области находится в норме
Управление Роспотребнадзора по Тверской области информирует, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе сегодня не превышает среднемноголетние показатели. Однако проблема таких заболеваний летом особо актуальна, так как в тёплый сезон создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей во внешней среде и их размножения.
Микроорганизмы могут размножаться в продуктах питания, в том числе молочных и кисломолочных, а также в воде.
В целях профилактики специалисты советуют:
1.Соблюдать гигиену.
2.Пить только кипяченую или бутилированную воду.
3. Тщательно мыть овощи и фрукты.
4.Тщательно прожаривать (проваривать) продукты, соблюдать сроки годности и не оставлять пищу в тепле.
Кроме того, при купании категорически не следует допускать попадания воды в рот.
При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU