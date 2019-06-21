2019-06-21T20:39:46+03:00
Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Тверской области находится в норме

Проблема кишечных инфекций особо актуальна летом
Виктория ТУШКОВА
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Летом создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей болезни во внешней средеЛетом создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей болезни во внешней средеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области информирует, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в регионе сегодня не превышает среднемноголетние показатели. Однако проблема таких заболеваний летом особо актуальна, так как в тёплый сезон создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей во внешней среде и их размножения.

Микроорганизмы могут размножаться в продуктах питания, в том числе молочных и кисломолочных, а также в воде.

В целях профилактики специалисты советуют:

1.Соблюдать гигиену.

2.Пить только кипяченую или бутилированную воду.

3. Тщательно мыть овощи и фрукты.

4.Тщательно прожаривать (проваривать) продукты, соблюдать сроки годности и не оставлять пищу в тепле.

Кроме того, при купании категорически не следует допускать попадания воды в рот.

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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