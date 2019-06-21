2019-06-21T19:19:05+03:00
Общество

Выпускник тверской гимназии на ЕГЭ получил по 100 баллов по физике и математике и 98 баллов по русскому языку

В Тверской области обнародованы очередные результаты ЕГЭ-2019
Виктория ТУШКОВА
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Основной период сдачи экзамена уже законченОсновной период сдачи экзамена уже законченФото: Виктория ТУШКОВА
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Сегодня уже известны баллы по литературе, географии, русскому языку, истории, химии, математике (базовой и профильной) и иностранным языкам.

Известны далеко не все результаты единого государственного экзамена, но уже понятно, что итоговая аттестация 2019 года побила все рекорды, сообщает Минобразования региона.

Число участников, успешно сдавших экзамены, в Тверской области всегда велико, однако в этом году небывалый урожай стобалльников. Причем максимум получают сразу по нескольким предметам, - отметила министр образования Тверской области Юлия Коваленко.

Сразу шесть человек получилисто баллов по литературе. Удивительный результат показал выпускник тверской гимназии №44, набравший 100 баллов по профильной математике. Он же получил максимум и по физике и 98 баллов по русскому языку. По русскому языку также 100 баллов получили 23 человека, по истории - 1, по химии – 7, по физике - 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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