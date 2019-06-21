2019-06-21T17:16:19+03:00
Звезды

Гастроли Смоленского театра драмы в Твери завершатся любовной историей "Верная жена"

Билеты еще есть!
Ирина ТАРАСОВА
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О чем спектакль? Парадокс, но не о верности. Фото: Смоленский театр драмыО чем спектакль? Парадокс, но не о верности. Фото: Смоленский театр драмы
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19, 20 и 21 июня в Тверь на гастроли приехал Смоленский драматический театр имени Грибоедова. Что дает возможность тверичанам не только познакомиться с новой труппой, репертуаром, но и с другим подходом к самому творческому процессу.

И, надо отметить, тверской зритель смолян принял, понял и полюбил. Если на первом спектакле «Хитроумная влюблённая» по пьесе Лопе де Вега тверичане присматривались к новому коллективу, то второй "Весы" по произведению Евгения Гришковца завершался под искренние крики "Браво!".

Сегодня, 21 июня тверичан приглашают на завершающую постановку "Верная жена" по мотивам пьесы С. Моэма.

О чем спектакль? Парадокс, но не о верности.

Что может поставить под угрозу счастье крепкой семьи, где жена – очаровательная женщина, образцовая хозяйка и прекрасная мать, а муж – приятный джентльмен, успешный хирург и хороший семьянин?..

Наверное… Страшная тайна, которая в этой истории очень банальна. Муж Джон – любовник лучшей подруги жены Констанс, и об этом знает весь Лондон. А еще «заботливая» родня и знакомые для её же блага стараются изо всех сил раскрыть Констанс глаза на этот вопиющий поступок Джона.

Как отреагирует верная жена на это? Что есть верность? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль в постановке заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Чепелева.

В любовной истории по мотивам пьесы С. Моэма есть всё: неожиданный интригующий сюжет, стильные сценография и костюмы, которые придумала главный художник театра Светлана Архипова, интересное музыкальное оформление, и, несомненно, прекрасные актёрские работы.

Начало в 18.30.

Билеты в кассе театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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