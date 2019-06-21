2019-06-21T16:02:09+03:00
Происшествия

Из квартиры жительницы Твери украли ювелирные украшения

Ущерб составил 180 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери поймали похитительницу драгоценностейВ Твери поймали похитительницу драгоценностейФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С сообщением о пропаже ювелирных украшений в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что драгоценности украли из ее квартиры. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего, криминалисты изъяли отпечатки пальцев. Личность похитителя помогла установить дактилоскопическая экспертиза. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 39-летняя местная жительница.

Женщину задержали, в полиции она во всем призналась. Драгоценности вернули владелице, а против фигурантки возбудили уголовное дело по статье "Кража" и поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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