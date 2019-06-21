План мероприятий на День памяти и скорби в Твери и области

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-21T15:48:22+03:00

На площади у Обелиска Победы пройдет акция "Свеча памяти" Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Патриотические акции, возложения цветов пройдут во всех муниципалитетах 22 июня

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В День памяти и скорби, 22 июня, одним из центральных событий станет патриотическая акция "Свеча Памяти". В час, когда 78 лет назад началась Великая Отечественная война, участники зажгут свечи и почтят минутой молчания память погибших воинов.

В Твери акция состоится у Обелиска Победы. По окончании собравшиеся возложат цветы к Обелиску и Вечному огню, а в храме Михаила Тверского пройдет лития, которую отслужит митрополит Тверской и Кашинский Савва.

В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города.

Также в этот день пройдет торжественное закрытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".

На мемориальном кладбище советских воинов в Ржеве состоится торжественная церемония захоронения останков погибших воинов, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ.

В 12:00 регион присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть Памяти". В ходе торжественных митингов землю с воинских захоронений поместят в специальные контейнеры – "солдатские кисеты". В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

В селе Юрьево-Девичье Конаковского района 22 июня предадут земле останки летчика МИГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в небе над конаковской землей в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU