План мероприятий на День памяти и скорби в Твери и области
В День памяти и скорби, 22 июня, одним из центральных событий станет патриотическая акция "Свеча Памяти". В час, когда 78 лет назад началась Великая Отечественная война, участники зажгут свечи и почтят минутой молчания память погибших воинов.
В Твери акция состоится у Обелиска Победы. По окончании собравшиеся возложат цветы к Обелиску и Вечному огню, а в храме Михаила Тверского пройдет лития, которую отслужит митрополит Тверской и Кашинский Савва.
В 11:30 от Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города.
Также в этот день пройдет торжественное закрытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".
На мемориальном кладбище советских воинов в Ржеве состоится торжественная церемония захоронения останков погибших воинов, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ.
В 12:00 регион присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть Памяти". В ходе торжественных митингов землю с воинских захоронений поместят в специальные контейнеры – "солдатские кисеты". В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
В селе Юрьево-Девичье Конаковского района 22 июня предадут земле останки летчика МИГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в небе над конаковской землей в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU