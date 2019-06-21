Кинологи МВД Тверской области отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-21T15:47:50+03:00

На сегодняшний день в деятельности кинологической службы УМВД России по Тверской области применяются 74 служебные собаки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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21 июня Кинологическая служба МВД России отмечает свое 110-летие. Напомним, приказ МВД России от 18.06.2004 № 383 официально закрепил 21 июня Днем кинологических подразделений ведомства. В 1909 году в этот день был создан Российской империи питомник полицейских собак, ставший прообразом современных кинологических подразделений.о состоянии и результатах работы кинологических подразделений.

Сегодня в России функционируют около 200 центров кинологической службы различного уровня. Профессиональный праздник сегодня отмечают и специалисты-кинологи Тверской области со своими верными подопечными, с чем "Комсомольская правда"-Тверь" их искренне и поздравляет.

На сегодняшний день в деятельности кинологической службы УМВД России по Тверской области применяются 74 служебные собаки. Причем у каждой из них есть своя "специализация": розыск по запаховому следу человека (следовая работа), поиск взрывчатых веществ или наркотических средств и психотропных веществ, караульная служба.

Результаты работы по выявлению преступлений впечатляют.

- За 5 месяцев этого года кинологами со служебными собаками осуществлено 384 выезда на места происшествий. Благодаря служебным собакам, 68 преступлений было раскрыто, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

На сегодня без кинологической службы никуда. Расчеты успешно привлекаются к охране правопорядка при подготовке и проведении значимых общественно-политических, оперативно-разыскных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, связанных с обеспечением охраны общественного порядка на территории города Твери и области.

Также данные подразделения задействованы при обеспечении безопасности и проведении мероприятий антитеррористической защищенности. Принимали участие в охране общественного порядка при проведении «Международного экономического форума 2019» в Санкт Петербурге. Осуществляют работу на территории Северо-Кавказского региона по наведению конституционного порядка.

У каждого из верных помощников есть своя "специализация". Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

За 5 месяцев этого года кинологами со служебными собаками осуществлено 384 выезда на места происшествий. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU