Чтобы похудеть, жительница Твери заказала запрещенные препараты
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Твери, которую обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что женщина через Интернет заказала доставку препаратов для похудения и снижения веса, не являющихся лекарственными средствами. Посылку с сильнодействующими веществами прислали из другого государства.
На выходе из почтового отделения женщину вместе с посылкой задержали полицейские и сотрудники Тверской таможни. Как выяснилось, гражданка знала, о том, что данный препарат входит в список запрещенных, тем не менее, осуществила его заказ.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU