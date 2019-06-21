Чтобы похудеть, жительница Твери заказала запрещенные препараты

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-21T14:45:19+03:00

Жительница Твери может сесть в тюрьму за контрабанду препаратов для похудения Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Твери, которую обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что женщина через Интернет заказала доставку препаратов для похудения и снижения веса, не являющихся лекарственными средствами. Посылку с сильнодействующими веществами прислали из другого государства.

На выходе из почтового отделения женщину вместе с посылкой задержали полицейские и сотрудники Тверской таможни. Как выяснилось, гражданка знала, о том, что данный препарат входит в список запрещенных, тем не менее, осуществила его заказ.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU