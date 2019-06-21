2019-06-21T14:31:41+03:00
Общество

В Тверской области стали меньше рожать и реже умирать

Тверьстат опубликовал данные за 2019-й год
Ольга ТРОФИМОВА
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С начала года в регионе родилось более 3500 малышейС начала года в регионе родилось более 3500 малышейФото: Мария ЛЕНЦ
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Данные о естественном движении населения Тверской области в период с января по апрель 2019 года на днях опубликовал Тверьстат.

Согласно официальным исследованиям специалистов, в Тверской области рождаются реже, чем умирают.

Если верить цифрам, то с начала 2019 года в регионе родился 3551 малыш. А это на 136 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается умерших, то за четыре месяца численность населения области сократилась на 7249 человек. Радует то, что умирать стали реже. В прошлом году количество умерших составило 7682 человека. Но если сравнивать с количеством новорожденных, то цифры неутешительные, убыль населения с начала года 3698 человек.

Не исключено, что подобные цифры обусловлены тем, что жители Верхневолжья не спешат вступать в брак. С января свои отношения зарегистрировали 1475 пар, в то время как в прошлом году этот показатель был 1899.

Но и разводов стало меньше. В 2019-м году семейные узы расторгли 1269 пар, что на 471 меньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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