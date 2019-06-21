В Твери открывается «Конноспортивный центр имени Натальи Серовой»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-21T14:36:50+03:00

Всех приглашают на праздник

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29 июня в Твери состоится открытие «Конноспортивного центра им.Натальи Серовой». Располагаться он будет на Тверском областном ипподроме. По этому поводу в городе пройдет большой праздник.

В программе праздника:

- Экскурсия по конюшне и знакомство с её обитателями всех желающих;

- Показательная программа спортсменов центра, где будут показаны навыки, которым может научиться каждый;

- Бесплатные покатушки на лошадях и пони для детей;

- Веселая программа с конкурсами, викторинами, воздушными шарами, мороженым и подарками.

Также на открытии "Конноспортивного центра" гостям будут дарить сертификаты со скидкой на полугодовое обучение верховой езде.

Тверской областной ипподром, ул. Соляная, 1.

С 12.00 до 14.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU