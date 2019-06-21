2019-06-21T14:36:50+03:00
Звезды

В Твери открывается «Конноспортивный центр имени Натальи Серовой»

Всех приглашают на праздник
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Вход на праздник свободныйВход на праздник свободный
Изменить размер текста:

29 июня в Твери состоится открытие «Конноспортивного центра им.Натальи Серовой». Располагаться он будет на Тверском областном ипподроме. По этому поводу в городе пройдет большой праздник.

В программе праздника:

- Экскурсия по конюшне и знакомство с её обитателями всех желающих;

- Показательная программа спортсменов центра, где будут показаны навыки, которым может научиться каждый;

- Бесплатные покатушки на лошадях и пони для детей;

- Веселая программа с конкурсами, викторинами, воздушными шарами, мороженым и подарками.

Также на открытии "Конноспортивного центра" гостям будут дарить сертификаты со скидкой на полугодовое обучение верховой езде.

Тверской областной ипподром, ул. Соляная, 1.

С 12.00 до 14.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
План мероприятий на День памяти и скорби в Твери и области
"Жигули" попали под поезд на карьерах в Твери
Кинологи МВД Тверской области отмечают профессиональный праздник
Чтобы похудеть, жительница Твери заказала запрещенные препараты
В Тверской области стали меньше рожать и реже умирать
Почти 2,5 тысячи подростков нашли работу на время летних каникул в Тверской области
Два человека серьезно пострадали в ДТП на трассе М10 в Тверской области
Тверская область лишилась объекта культурного наследия
Спасатели предупреждают жителей Тверского региона о сильном ливне
На улице Хромова в Твери положили новый асфальт
У Обелиска Победы в Твери приземлился военный вертолет
Участкового из Тверской области обвиняют в сбыте наркотиков
11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области водитель сбил лося и врезался в дерево
Житель Тверской области из-за ревности убил знакомого своей сожительницы
В Тверской области второй день ищут молодого человека, который пропал в Зубцовском районе
Причиной ДТП с микроавтобусом под Тверью мог стать сон водителя за рулем
Тверские живодеры, которые издевались над котом, хотят обжаловать приговор
В Тверской области снова тушили лесную подстилку
Восемь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем в Тверской области