В Твери открывается «Конноспортивный центр имени Натальи Серовой»
29 июня в Твери состоится открытие «Конноспортивного центра им.Натальи Серовой». Располагаться он будет на Тверском областном ипподроме. По этому поводу в городе пройдет большой праздник.
В программе праздника:
- Экскурсия по конюшне и знакомство с её обитателями всех желающих;
- Показательная программа спортсменов центра, где будут показаны навыки, которым может научиться каждый;
- Бесплатные покатушки на лошадях и пони для детей;
- Веселая программа с конкурсами, викторинами, воздушными шарами, мороженым и подарками.
Также на открытии "Конноспортивного центра" гостям будут дарить сертификаты со скидкой на полугодовое обучение верховой езде.
Тверской областной ипподром, ул. Соляная, 1.
С 12.00 до 14.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU