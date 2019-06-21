Почти 2,5 тысячи подростков нашли работу на время летних каникул в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-21T14:07:54+03:00

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В течение учебного года центры занятости населения совместно с партнерами составляли банк подходящий вакансий для подростков. Была изучена возможность трудоустройства школьников на предприятиях и организациях Верхневолжья.

С начала года работодателями заявлено 5,4 тыс. вакансий, более 1 тыс. из которых - от организаций внебюджетной сферы.

- За первый месяц лета работу нашли более 2400 подростков из Тверской области. Всего с начала 2019 года подработку с помощью службы занятости нашли 2900 детей, из них первый трудовой опыт получили около 800 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. В организации внебюджетной сферы трудоустроены более 500 человек, - сообщает пресс-служба правительства региона. Более подробную информацию о работе в летний период узнать в центрах занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU