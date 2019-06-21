Два человека серьезно пострадали в ДТП на трассе М10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-21T13:09:45+03:00

Легковушка врезалась в прицеп трактора Фото: УГИБДД по Тверской области

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Сон водителей за рулем в последние два дня стал причиной нескольких серьезных ДТП.

Около 9:30 утра 20 июня, на 215-м км трассы М10 "Россия" 57-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" ехал в сторону Москвы, заснул за рулём и врезался в прицеп трактора МТЗ-82, который ехал в попутном направлении под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля "Лада Гранта". С тяжелыми травмами они госпитализированы.

Ранее, тем же утром, на Московском шоссе в районе деревни Пасынково водитель микроавтобуса уснул и спровоцировал смертельное ДТП.

А 21 июня, на трассе М10 в районе поселка Андрейково водитель микроавтобуса задремал и врезался в мачту уличного освещения. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU