Тверская область лишилась объекта культурного наследия

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-21T12:42:19+03:00

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Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 19:40 вечера 20 июня.

По прибытии на место, пожарные установили, что возгорание произошло неэксплуатируемом деревянном доме. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Пострадавших нет.

Как выяснилось позднее, двухэтажный дом с белокаменной пристройкой является выявленным объектом культурного наследия. В ноябре 2018 года он был расселен и заброшен. Об этом пишут "Тверские своды".

В конце 18-го - начале 19 веков дом был центром большой усадьбы, включавшей и другие постройки в глубине квартала. В Старице строение подобного рода было последним.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU