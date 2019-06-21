2019-06-21T12:42:19+03:00
Происшествия

Тверская область лишилась объекта культурного наследия

В Старице сгорел деревянный дом эпохи классицизма
Ольга ТРОФИМОВА
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Дом эпохи классицизма сгорел в Старице Фото: vk.com/"Тверские своды"/Сергей КутаковДом эпохи классицизма сгорел в Старице Фото: vk.com/"Тверские своды"/Сергей Кутаков
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Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 19:40 вечера 20 июня.

По прибытии на место, пожарные установили, что возгорание произошло неэксплуатируемом деревянном доме. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Пострадавших нет.

Как выяснилось позднее, двухэтажный дом с белокаменной пристройкой является выявленным объектом культурного наследия. В ноябре 2018 года он был расселен и заброшен. Об этом пишут "Тверские своды".

В конце 18-го - начале 19 веков дом был центром большой усадьбы, включавшей и другие постройки в глубине квартала. В Старице строение подобного рода было последним.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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