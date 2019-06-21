Спасатели предупреждают жителей Тверского региона о сильном ливне

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-21T12:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС разослало жителям Твери и Тверской области экстренные предупреждения о сильных ливнях, которые придут в регион в субботу, 22 июня.

Также по данным Тверского гидрометцентра, в отдельных районах не исключены грозы.

Что касается жары, то в субботу тепло еще сохранится, а в воскресенье станет немного прохладнее.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU