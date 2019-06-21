2019-06-21T12:01:35+03:00
Общество

Спасатели предупреждают жителей Тверского региона о сильном ливне

Дожди ожидаются в субботу, 22 июня
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области ожидаются ливневые дождиВ Тверской области ожидаются ливневые дождиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

МЧС разослало жителям Твери и Тверской области экстренные предупреждения о сильных ливнях, которые придут в регион в субботу, 22 июня.

Также по данным Тверского гидрометцентра, в отдельных районах не исключены грозы.

Что касается жары, то в субботу тепло еще сохранится, а в воскресенье станет немного прохладнее.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
План мероприятий на День памяти и скорби в Твери и области
"Жигули" попали под поезд на карьерах в Твери
Кинологи МВД Тверской области отмечают профессиональный праздник
Чтобы похудеть, жительница Твери заказала запрещенные препараты
В Тверской области стали меньше рожать и реже умирать
В Твери открывается «Конноспортивный центр имени Натальи Серовой»
Почти 2,5 тысячи подростков нашли работу на время летних каникул в Тверской области
Два человека серьезно пострадали в ДТП на трассе М10 в Тверской области
Тверская область лишилась объекта культурного наследия
На улице Хромова в Твери положили новый асфальт
У Обелиска Победы в Твери приземлился военный вертолет
Участкового из Тверской области обвиняют в сбыте наркотиков
11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области водитель сбил лося и врезался в дерево
Житель Тверской области из-за ревности убил знакомого своей сожительницы
В Тверской области второй день ищут молодого человека, который пропал в Зубцовском районе
Причиной ДТП с микроавтобусом под Тверью мог стать сон водителя за рулем
Тверские живодеры, которые издевались над котом, хотят обжаловать приговор
В Тверской области снова тушили лесную подстилку
Восемь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем в Тверской области