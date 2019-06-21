Спасатели предупреждают жителей Тверского региона о сильном ливне
Дожди ожидаются в субботу, 22 июня
В Тверской области ожидаются ливневые дождиФото: Кирилл ЧАЩИН
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МЧС разослало жителям Твери и Тверской области экстренные предупреждения о сильных ливнях, которые придут в регион в субботу, 22 июня.
Также по данным Тверского гидрометцентра, в отдельных районах не исключены грозы.
Что касается жары, то в субботу тепло еще сохранится, а в воскресенье станет немного прохладнее.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU