2019-06-21T11:47:31+03:00
Общество

На улице Хромова в Твери положили новый асфальт

Ремонт на объекте завершен
Ольга ТРОФИМОВА
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На улице Хромова отобрали пробы нового асфальта Фото: пресс-служба администрации ТвериНа улице Хромова отобрали пробы нового асфальта Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери продолжается масштабная ремонтная кампания. На этой неделе подрядчики сдали первый объект - участок дороги на улице Хромова в Заволжье. 20 июня независимыми лабораториями были отобраны пробы асфальта для проверки качества покрытия.

Толщина покрытия соответствует нормативам, она должна быть не менее 6 см. Далее вырубки пойдут ряд лабораторных испытаний. По результатам исследования будет организована приёмочная комиссия и в случае положительного решения дорогу примут в эксплуатацию.

Как отмечают в администрации Твери, на данный момент конкурсные процедуры по определению подрядчика проведены по всем объектам. Работы ведутся на улицах Орджоникидзе, Хрустальная, Паши Савельевой, Освобождения, Рябеевском шоссе. В ближайшее время к ремонту приступят на проспекте Победы и на Октябрьском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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