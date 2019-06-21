У Обелиска Победы в Твери приземлился военный вертолет

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-21T11:27:45+03:00

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В цетре Твери приземлился военный вертолет. Фотографии боевой машины опубликовали в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

Очевидно, вертолет приземлился на поле у Обелиска Победы в связи с церемонией выпуска курсантов ВА ВКО им Г.К. Жукова и Тверского суворовского училища, которая проходит на площади 21 июня.

Напомним также, что в связи с проведением мероприятия, ограничено движение транспорта на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через Тьмаку в створе улицы Советской. Пути подъезда перекрыты тяжелой техникой.

Водителей просят заранее планировать маршруты движения по городу на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU