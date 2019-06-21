Участкового из Тверской области обвиняют в сбыте наркотиков
Лейтенанту полиции грозит восемь лет тюрьмы
Участкового обвиняют в сбыте наркотиков в Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Бежецке лейтенант полиции предстанет перед судом за сбыт наркотического средства своему знакомому.
Установлено, что, являясь наркопотребителем, участковый незаконно приобрел наркотическое вещество массой 1,2 грамма, которое хранил по месту жительства, а в дальнейшем сбыл своему знакомому.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, материалы уголовного дела, с обвинительным заключением Бежецкого межрайонного прокурора, направлены в Бежецкий городской суд Тверской области для рассмотрения по существу.
За сбыт наркотических веществ мужчина может сесть в тюрьму на восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU