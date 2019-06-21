11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-21T10:35:22+03:00

В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Происшествие случилось около 11:40 утра 20 июня на ул. Мира, в городе Западная Двина.

53-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", поворачивал на прилегающую территорию, не уступил дорогу и наехал на 11-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть по линии тротуара.

Как сообщили в региональной Госавтинспекции, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в Западнодвинскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU