11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области
Авария произошла в Западнодвинском районе
В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Происшествие случилось около 11:40 утра 20 июня на ул. Мира, в городе Западная Двина.
53-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ", поворачивал на прилегающую территорию, не уступил дорогу и наехал на 11-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть по линии тротуара.
Как сообщили в региональной Госавтинспекции, в результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в Западнодвинскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU