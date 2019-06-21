В Тверской области водитель сбил лося и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-21T10:10:56+03:00

Из-за столкновения с лосем пострадали четыре человека Фото: архив "КП"

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ДТП произошло поздно вечером 20 июня на 82-м км автодороги Тверь-Ржев.

43-летний водитель автомобиля "Фольксваген Шаран" ехал со стороны областного центра в сторону Ржева. В условиях темного времени суток, в зоне действия дорожного знака "Дикие животные" совершил наезд на лося, который перебегал дорогу.

После столкновения водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, результате ДТП пострадал водитель и трое пассажиров автомобиля: 61-летняя женщина, 18-летняя женщина, 40-летняя женщина. С травмами они госпитализированы в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU