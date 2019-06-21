Житель Тверской области из-за ревности убил знакомого своей сожительницы
Федеральный суд Фировского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Фировского района Тверской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года в д. Горшково Фировского района подсудимый пришел в дом, где его сожительница находилась с посторонним мужчиной.
Подсудимый поссорился с гостем, в порыве ревности схватил нож и несколько раз ударил им мужчину. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.
- Судом с учетом личности подсудимого, злоупотребляющего алкоголем, не работающего, а также имеющегося в его действиях рецидива преступления, назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.
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