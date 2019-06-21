2019-06-21T09:58:56+03:00
Происшествия

Житель Тверской области из-за ревности убил знакомого своей сожительницы

За преступление мужчина отправится в колонию строго режима на семь лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина проведет в колонии 7 летМужчина проведет в колонии 7 летФото: Артем ЛЕНЦ
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Федеральный суд Фировского района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Фировского района Тверской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года в д. Горшково Фировского района подсудимый пришел в дом, где его сожительница находилась с посторонним мужчиной.

Подсудимый поссорился с гостем, в порыве ревности схватил нож и несколько раз ударил им мужчину. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

- Судом с учетом личности подсудимого, злоупотребляющего алкоголем, не работающего, а также имеющегося в его действиях рецидива преступления, назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с ограничением свободы на срок один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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