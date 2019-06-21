Тверские живодеры, которые издевались над котом, хотят обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-21T08:48:09+03:00

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Жалобу рассмотрят в Тверском областном суде 10 июля 2019 года.

Защита и сами виновные - Илья Барсуков и Виктория Польшина не согласились с приговором Московского районного суда, который признал их виновными в совершении преступления по п. "а" и "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору с публичной демонстрацией в сети "Интернет".

Им обоим назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Напомним, осенью прошлого года Барсуков и Польшина утопили взрослого кота, который принадлежал подсудимой. Видео живодеры сняли на телефон, выложили в Интернет и разослали своим друзьям с комментарием, как надо гуманно избавляться от животных.

После этого видео Инициативная группа по защите животных написала заявление в полицию и живодеров задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU