В Тверской области снова тушили лесную подстилку
Пожар произошел в Черногубово
Под Тверью вновь тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о том, что в районе поселка Черногубово в Калининском районе Тверской области горит лесная подстилка, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 20 июня.
На место пожара незамедлительно выехали несколько пожарных расчетов и представители лесного хозяйства "Тверьлеса".
Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось спустя несколько часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области угрозы населенным пунктам нет.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU