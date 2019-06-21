В Тверской области снова тушили лесную подстилку

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-21T08:30:27+03:00

Под Тверью вновь тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о том, что в районе поселка Черногубово в Калининском районе Тверской области горит лесная подстилка, поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 20 июня.

На место пожара незамедлительно выехали несколько пожарных расчетов и представители лесного хозяйства "Тверьлеса".

Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось спустя несколько часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области угрозы населенным пунктам нет.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU