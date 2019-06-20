2019-06-20T22:32:08+03:00
Общество

Два города в Тверской области станут более комфортными для проживания

Старица и Удомля получат 115 млн. рублей на благоустройство
Ольга ТРОФИМОВА
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Удомля получит на благоустройство 75 млн. рублейУдомля получит на благоустройство 75 млн. рублей
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Муниципалитеты выиграли Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На благоустройство общественных территорий из конкурсного фонда Удомля получит 75 млн. рублей, Старица – 40 млн рублей. Согласно проектам, в Старице отремонтируют и благоустроят набережную на территории Городища, а в Удомле появится парк имени Венецианова.

Отметим, что всего в 2019 году на конкурс проектов от Тверской области заявились три города - Старица, Удомля и Калязин. Правда, последний в число победителей не попал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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