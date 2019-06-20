В отделе полиции ЗАТО Озерный и Солнечный в Тверской области - новый руководитель
Нового руководителя межмуниципального отдела полиции по ЗАТО Озёрный и Солнечный в Тверской области подполковника полиции Максима Раскатова представил на рабочем совещании в ведомстве начальник Управления МВД России по Тверской области Петр Пырх.
Ранее Максим РАскатов работал заместителем начальника местного отдела полиции.
- Начальник УМВД зачитал присутствующим приказ о назначении, охарактеризовав Максима Александровича как опытного, ответственного и грамотного руководителя, поздравил его с назначением на должность и напутствовал на дальнейшую эффективную работу по защите прав и законных интересов жителей муниципалитета, а также укрепление доверия граждан к полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU