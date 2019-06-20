2019-06-20T22:06:34+03:00
Общество

В отделе полиции ЗАТО Озерный и Солнечный в Тверской области - новый руководитель

Им стал подполковник полиции Максим Раскатов
Ольга ТРОФИМОВА
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Руководить отделом полиции ЗАТО Озерный и Солнечный будет подполковник Максим Раскатов Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиРуководить отделом полиции ЗАТО Озерный и Солнечный будет подполковник Максим Раскатов Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Нового руководителя межмуниципального отдела полиции по ЗАТО Озёрный и Солнечный в Тверской области подполковника полиции Максима Раскатова представил на рабочем совещании в ведомстве начальник Управления МВД России по Тверской области Петр Пырх.

Ранее Максим РАскатов работал заместителем начальника местного отдела полиции.

- Начальник УМВД зачитал присутствующим приказ о назначении, охарактеризовав Максима Александровича как опытного, ответственного и грамотного руководителя, поздравил его с назначением на должность и напутствовал на дальнейшую эффективную работу по защите прав и законных интересов жителей муниципалитета, а также укрепление доверия граждан к полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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