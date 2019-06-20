Идёт регистрация на Форум "Молодёжь Верхневолжья", который состоится в Твери
На Форуме участники вместе определяют приоритетные направления государственной молодёжной политики на территории Тверской области.
Участниками Форума станут лидеры молодёжных общественных организаций, представители молодёжных советов муниципальных образований региона, студенческого актива, профсоюзов студенческой и работающей молодежи, предприниматели, молодые ученые и аспиранты, руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики, а также региональное Молодёжное правительство, сообщает Комитет по делам молодёжи Тверской области.
Форум состоится 27 июня 2019 года в 11:00 в тверском Горсаду. Заявку на участие необходимо направить в адрес Комитета по электронной почте: AsedovaZM@web.region.tver.ru.
Участникам также необходимо пройти регистрацию на Форум в системе АИС «Молодёжь России».
ИСТОЧНИК KP.RU