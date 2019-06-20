Идёт регистрация на Форум "Молодёжь Верхневолжья", который состоится в Твери

СЕГОДНЯ 20:19 2019-06-20T20:20:49+03:00

На Форуме будут работать патриотическая, образовательная, развлекательная и спортивная площадки

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На Форуме участники вместе определяют приоритетные направления государственной молодёжной политики на территории Тверской области.

Участниками Форума станут лидеры молодёжных общественных организаций, представители молодёжных советов муниципальных образований региона, студенческого актива, профсоюзов студенческой и работающей молодежи, предприниматели, молодые ученые и аспиранты, руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики, а также региональное Молодёжное правительство, сообщает Комитет по делам молодёжи Тверской области.

Форум состоится 27 июня 2019 года в 11:00 в тверском Горсаду. Заявку на участие необходимо направить в адрес Комитета по электронной почте: AsedovaZM@web.region.tver.ru.

Участникам также необходимо пройти регистрацию на Форум в системе АИС «Молодёжь России».

ИСТОЧНИК KP.RU