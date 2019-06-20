2019-06-20T20:20:49+03:00
Общество

Идёт регистрация на Форум "Молодёжь Верхневолжья", который состоится в Твери

На Форуме будут работать патриотическая, образовательная, развлекательная и спортивная площадки
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Форум состоится 27 июня в тверском ГорсадуФорум состоится 27 июня в тверском ГорсадуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На Форуме участники вместе определяют приоритетные направления государственной молодёжной политики на территории Тверской области.

Участниками Форума станут лидеры молодёжных общественных организаций, представители молодёжных советов муниципальных образований региона, студенческого актива, профсоюзов студенческой и работающей молодежи, предприниматели, молодые ученые и аспиранты, руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики, а также региональное Молодёжное правительство, сообщает Комитет по делам молодёжи Тверской области.

Форум состоится 27 июня 2019 года в 11:00 в тверском Горсаду. Заявку на участие необходимо направить в адрес Комитета по электронной почте: AsedovaZM@web.region.tver.ru.

Участникам также необходимо пройти регистрацию на Форум в системе АИС «Молодёжь России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зубцове Тверской области благоустроят братскую могилу советских воинов
Работников железной дороги осудили за попытку хищения дизельного топлива
На круглом столе в Твери обсудят проблемы развития народных художественных промыслов региона
Ездить в купе со скидкой смогут многодетные семьи из Тверской области
В Твери будут судить банду дальнобойщиков-грабителей
В Ботаническом саду Твери научат находить клады и искать цветок папоротника
В Твери снесут три аварийных дома
В Твери обновят автобусный парк и модернизируют схему движения транспорта
Обработка территорий детских лагерей от клещей волнует родителей Тверской области
Более пяти тысяч детей отдохнули в июне в летних лагерях Твери
На карьерах в Твери поезд столкнулся с иномаркой
У жительницы Твери малознакомый гость украл деньги
На стройплощадке в Тверской нелегально работали мигранты
Бывшему сотруднику УФСИН в Тверской области дали взятку алкоголем
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали более ста мигрантов
Начальника почтового отделения в Тверской области осудили за кражу пенсий