2019-06-20T19:17:52+03:00
Общество

В Зубцове Тверской области благоустроят братскую могилу советских воинов

Реализация проекта обойдется в 1,6 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Верхневолжье начали подготовку к юбилею ПобедыВ Верхневолжье начали подготовку к юбилею ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА
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В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне городу воинской доблести Зубцову из областного бюджета будет направлено 1,1 млн рублей на благоустройство братской могилы советских воинов. Такое решение было принято на заседании Бюджетной комиссии регионального правительства.

Всего на проект потратят 1,6 млн рублей, 518 тыс. рублей составит софинансирование из городской казны.

Воинское захоронение расположено на площади Ленина, в настоящий момент ее также благоустраивают. В 2018 году завершён первый этап по обустройству пешеходных дорожек, в этом году запланировано поставить ограждение, создать зону для занятий спортом и детскую площадку, в 2020 году – предстоит выполнить работы по озеленению и освещению территории.

Отметим, что в преддверии юбилея Победы будут отремонтированы воинские захоронения и памятники воинской славы во всех районах Верхневолжья. Отдельное внимание уделят городам воинской славы Ржеву и Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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