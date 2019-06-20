2019-06-20T17:28:49+03:00
Звезды

На круглом столе в Твери обсудят проблемы развития народных художественных промыслов региона

Встреча пройдет по итогам выставки «Дары с Верхневолжских берегов»
Ирина ТАРАСОВА
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На встречу приглашают всех заинтересованныхНа встречу приглашают всех заинтересованныхФото: Лидия Шумкова
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24 июня в в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества (ТОДНТ) пройдет круглый стол «Современные проблемы развития народных художественных промыслов Тверской области».

Круглый стол с участием представителей власти, бизнеса и мастеров пройдёт по итогам выставки народных художественных промыслов Тверской области «Дары с Верхневолжских берегов». Напомним, впервые за последние 40 лет выставка, объединила в одной экспозиции практически все предприятия народных художественных промыслов тверского региона.

На круглом столе соберутся ведущие специалисты по изобразительному и декоративно-прикладному искусству с целью обсудить современные проблемы развития народных художественных промыслов Тверской области и дальнейшие перспективы их развития.

С приветственном словом перед участниками и гостями выступят: директор ТОДНТ Елена Марина, начальник отдела формирования промышленной политики и государственной поддержки предприятий Министерства промышленности и торговли Тверской области Наталья Фокина.

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16

24 июня в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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